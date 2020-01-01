Вашингтон планирует усилить санкции против Сирии - СМИ

Новые ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих помощь Дамаску, будут введены на основании американского "закона Цезаря".

В США намерены ужесточать санкции против Сирии на основании "закона Цезаря", пока в стране не изменится власть. Об этом говорится в материале газеты The New York Times, опубликованном во вторник, 4 августа.

Так, по словам заместителя помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэла Рейберна, ограничительные меры против сирийских компаний и лиц не прекратятся, пока "сирийский режим и его союзники не согласятся" сменить власть в стране.

При этом американские эксперты заявили, что одни лишь санкции проблему не решат.

"Сложно понять, что еще делает правительство США в Сирии, кроме внесения группы функционеров сирийского режима в список, который их не волнует", - заявил бывший директор Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит.

В то же время расширение американской властью санкционного списка в отношении Сирии, по мнению специалистов, вредит в первую очередь населению страны.

Напомним, ранее Вашингтон ввел новые санкции против Дамаска, в том числе против сына президента страны Башара Асада Хафеза Асада.

Отметим, американский "закон Цезаря", вступивший в силу 17 июня 2020 года, носит имя фотографа вооруженных сил Сирии, который, рискуя жизнью, тайно вывез из Сирии тысячи фотографий - документальных свидетельств пыток и убийств заключенных в тюрьмах режима Асада.

Новый закон предусматривает применение санкций против основных секторов сирийской экономики, а также любой государственной или частной организации, которая взаимодействует с правительством в Дамаске.

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