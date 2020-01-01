В Пентагоне отрицают версию Трампа о взрыве в Бейруте

В американском министерстве обороны заявили, что "они не знают, о чем говорил президент".

В Пентагоне отрицают заявление президента США Дональда Трампа о том, что причиной взрыва в ливанской столице Бейруте стала атака и "какая-то бомба". Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Трое неназванных представителей министерства обороны США сообщили CNN, что по состоянию на вечер вторника "не было никаких признаков того, что массовые взрывы, которые потрясли Бейрут, были "нападением".

Один из них указал, что если бы у военных имелись свидетельства подобной атаки, власти США немедленно приняли бы решение о введении дополнительных мер защиты американских ВС и собственности в регионе. Этот же источник указал, что подобных указов пока не поступало.

Ранее Трамп назвал взрыв в порту Бейрута "чудовищной атакой". "Это была какая-то бомба, да", - сказал Трамп со ссылкой на "замечательных генералов" США.

В Совете обороны Ливана выдвинули официальную версию инцидента в порту Бейрута - взрыв произошел во время сварки в ангаре с нитратом амония. По последним данным, погибли 78 человек, еще четыре тысячи получили ранения. Власти объявили Бейрут зоной стихийного бедствия.

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