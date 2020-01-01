За сутки COVID-19 заразились четверть миллиона

Общее количество смертей от коронавируса в мире превысило 700 тысяч. За последние сутки скончались более шести тысяч человек.

За прошедшие сутки в мире выявили 255 тысяч заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на 55 тысяч больше, чем днем ранее. Об этом говорится в данных на Worldometers.

При этом умерли 6298 больных COVID-19 (днем ранее - 4366), выздоровели 231 813 человек (203 806). При этом общее число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч.

За все время пандемии в мире заразились 18 692 376 человек, умер 703 381 пациент, выздоровели 11 909 511 инфицированных.

В Соединенных Штатах, как информирует Worldometer, число летальных исходов достигло 160 тыс. 290 при 4,9 млн заразившихся, в Бразилии умерли более 96 тыс. инфицировано 2,8 млн, в Индии скончались 39,8 тыс., зафиксировано 1,9 млн случаев заражения.

У каждого третьего. Последствия COVID на всю жизнь

Напомним, по данным ВОЗ, иммунитет к коронавирусу имеет 10% людей, что очень мало для появления коллективного иммунитета.

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