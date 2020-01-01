Цех накрыла местная полиция. Всего задержаны восемь человек, из которых шестеро - украинцы.

В Польше задержали шесть украинцев за подпольное производство сигарет polskieradio.pl

Польская полиция задержала восемь человек, из которых шесть украинцев, за подпольное изготовление сигарет. Об это со ссылкой на заявление полиции сообщает Polskie Radio в среду, 5 августа.

Правоохранители разоблачили две подпольные фабрики производства сигарет. Операцию провели в Пясечинском повяте Мазовецкого воеводства. Всего обыски провели на четырех объектах и задержали восемь мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, из них шесть оказались гражданами Украины.

Была изъята полная производственная линия для изготовления сигарет, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет, полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.

Теперь задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконным изготовлением сигарет, нелегальным созданием табачных изделий, а также незаконным введением на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. Всех взяли под временный арест.

В случае, если бы весь изъятый незаконный товар попал на польский рынок, то это нанесло бы ущерб государству на сумму почти 17 млн злотых (более 3,8 млн евро).

Cмотрите фотогалерею: В Польше украинцы подпольно изготовляли сигареты

Напомним, что ранее украинец в Польше разгуливал по пляжу с ножом и пугал отдыхающих. Мужчина ходил по пляжу и пугал отдыхающих ножом в окровавленной одежде. Полиция доставила его в изолятор.

Также сообщалось, что в Польше погиб заробитчанин. Мужчина работал грузчиком в порту. На него с высоты упал груз из укладчика. Медики, прибывшие на место происшествия, оказались бессильны.

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