В Польше украинцы подпольно изготовляли сигареты
Польская полиция задержала восемь человек, из которых шесть украинцев, за подпольное изготовление сигарет. Об это со ссылкой на заявление полиции сообщает Polskie Radio в среду, 5 августа.
Правоохранители разоблачили две подпольные фабрики производства сигарет. Операцию провели в Пясечинском повяте Мазовецкого воеводства. Всего обыски провели на четырех объектах и задержали восемь мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, из них шесть оказались гражданами Украины.
Была изъята полная производственная линия для изготовления сигарет, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет, полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.
Теперь задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконным изготовлением сигарет, нелегальным созданием табачных изделий, а также незаконным введением на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. Всех взяли под временный арест.
В случае, если бы весь изъятый незаконный товар попал на польский рынок, то это нанесло бы ущерб государству на сумму почти 17 млн злотых (более 3,8 млн евро).
Cмотрите фотогалерею: В Польше украинцы подпольно изготовляли сигареты
Напомним, что ранее украинец в Польше разгуливал по пляжу с ножом и пугал отдыхающих. Мужчина ходил по пляжу и пугал отдыхающих ножом в окровавленной одежде. Полиция доставила его в изолятор.
Также сообщалось, что в Польше погиб заробитчанин. Мужчина работал грузчиком в порту. На него с высоты упал груз из укладчика. Медики, прибывшие на место происшествия, оказались бессильны.
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