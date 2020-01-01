Информации о пострадавших украинцах в Бейруте нет

В министерстве иностранных дел даже не знают, сколько вообще украинцев пребывает в Бейруте.

Власти пока не получали информации о пострадавших при взрыве в Бейруте украинцах, сообщил в среду, 5 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией", - написал он в Twitter.

В свою очередь, начальник отдела менеджмента кризисной ситуации департамента консульской службы МИД Максим Коваленко в эфире телеканала Украина 24 сообщил, что ведомство не располагает информацией сколько вообще украинцев пребывает в Бейруте.

"Нашу дипломатическое учреждение сейчас больше интересует, сколько граждан Украины могли находиться в районе взрыва, то есть в его эпицентре и радиусе. Могли также находиться люди, которые временно находятся в Ливане, которые о себе не заявили. Поэтому эта информация сейчас обрабатывается и уточняется", - сказал он.

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника. В результате взрыва разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.

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