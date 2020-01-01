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Информации о пострадавших украинцах в Бейруте нет

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В министерстве иностранных дел даже не знают, сколько вообще украинцев пребывает в Бейруте.
Порт Берута полностью уничтожен
Порт Берута полностью уничтожен
twitter.com/PsychologyDoc

Власти пока не получали информации о пострадавших при взрыве в Бейруте украинцах, сообщил в среду, 5 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией", - написал он в Twitter.

В свою очередь, начальник отдела менеджмента кризисной ситуации департамента консульской службы МИД Максим Коваленко в эфире телеканала Украина 24 сообщил, что ведомство не располагает информацией сколько вообще украинцев пребывает в Бейруте.

"Нашу дипломатическое учреждение сейчас больше интересует, сколько граждан Украины могли находиться в районе взрыва, то есть в его эпицентре и радиусе. Могли также находиться люди, которые временно находятся в Ливане, которые о себе не заявили. Поэтому эта информация сейчас обрабатывается и уточняется", - сказал он.
 
По последним данным, жертвами взрыва стали более ста человек, около 4000 пострадали.

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника.

В результате взрыва разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.

 

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Теги: МИД Украины, украинцы, взрыв, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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