Информации о пострадавших украинцах в Бейруте нет
Власти пока не получали информации о пострадавших при взрыве в Бейруте украинцах, сообщил в среду, 5 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией", - написал он в Twitter.
В свою очередь, начальник отдела менеджмента кризисной ситуации департамента консульской службы МИД Максим Коваленко в эфире телеканала Украина 24 сообщил, что ведомство не располагает информацией сколько вообще украинцев пребывает в Бейруте.
Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника.
В результате взрыва разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.
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