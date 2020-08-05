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В России обрушился мост с военными - СМИ

Комментариев: 6
Во время военных учений не выдержав веса рухнул железнодорожный мост, пострадали около 20 человек, пишут СМИ.
Мост обрушился во время учений, пострадали военные
Мост обрушился во время учений, пострадали военные
mil.ru (иллюстративное фото)

В Еврейской автономной области России во время военных учений обрушился железнодорожный мост, сообщает в среду, 5 августа, Интерфакс со ссылкой на источник. 

“Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет“, - сказал собеседник агентства. 

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Как сообщил первый замглавы Смидовичского района Борис Королев, военные никого не допускают к месту аварии.

“Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали“, - сказал он.

Напомним, 1 июня в Мурманской области России обрушился железнодорожный мост через реку Кола.

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Теги: Россия, мост, военные, обрушение, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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БРОКЕР_666    05.08.2020, 12:56
Оценка:  0
БРОКЕР_666
интересно а по каганат-сми хоть слово скажут, или как обычно: "а шо там у х0хл0в?"
Lyonya-Space    05.08.2020, 12:39
Оценка:  +1
Lyonya-Space
А вообще, по сути новости - туда ему/им всем и дорога!
Lyonya-Space    05.08.2020, 12:35
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Ничего не ясно!
Сначала рухнул ж/д мост, потом речь идёт о том что служивые собирали пантонную переправу...
Писатели, можете разобраться в сути, а потом логично излагать?
Моё предположение: рукожопые собирали понтонный под ж/д, раскрепили его тросами к несущим м/к ж/д моста, мост не выдержал нагр
Lyonya-Space    05.08.2020, 12:37
Оценка:  0
Lyonya-Space
нагрузки от состава, т.к. несущие конструкции уже работали не правильно, не в соответствии с проектыми расчётными нагрузками.
Sandor    05.08.2020, 12:22
Оценка:  -21
Sandor
Пэрэмога!
МаксимУм    05.08.2020, 12:10
Оценка:  +2
МаксимУм
Разжирели...
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