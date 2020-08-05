В России обрушился мост с военными - СМИ
Во время военных учений не выдержав веса рухнул железнодорожный мост, пострадали около 20 человек, пишут СМИ.
В Еврейской автономной области России во время военных учений обрушился железнодорожный мост, сообщает в среду, 5 августа, Интерфакс со ссылкой на источник.
“Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет“, - сказал собеседник агентства.
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Как сообщил первый замглавы Смидовичского района Борис Королев, военные никого не допускают к месту аварии.
“Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали“, - сказал он.
Напомним, 1 июня в Мурманской области России обрушился железнодорожный мост через реку Кола.
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Сначала рухнул ж/д мост, потом речь идёт о том что служивые собирали пантонную переправу...
Писатели, можете разобраться в сути, а потом логично излагать?
Моё предположение: рукожопые собирали понтонный под ж/д, раскрепили его тросами к несущим м/к ж/д моста, мост не выдержал нагр