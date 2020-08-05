В России обрушился мост с военными - СМИ

Во время военных учений не выдержав веса рухнул железнодорожный мост, пострадали около 20 человек, пишут СМИ.

В Еврейской автономной области России во время военных учений обрушился железнодорожный мост, сообщает в среду, 5 августа, Интерфакс со ссылкой на источник.

“Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет“, - сказал собеседник агентства. Читай также: В Киеве на мосту Патона образовался "водопад" Как сообщил первый замглавы Смидовичского района Борис Королев, военные никого не допускают к месту аварии.

“Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали“, - сказал он.

Напомним, 1 июня в Мурманской области России обрушился железнодорожный мост через реку Кола.

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