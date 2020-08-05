В результате израильских авиаударов погибли 15 военных в Сирии

Полтора десятка правительственных военнослужащих скончались после ответного авиаудара, нанесенного Израилем по востоку Сирии.

В Сирии погибли 15 проправительственных военных в результате авиаударов, которые Израиль нанес накануне по восточной части страны. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по мониторингу прав человека.

"Авиаудары были нанесены по позициям поддерживаемых Ираном иракских бойцов в районе аль-Букамаль, что в восточной провинции Дейр аль-Зоур", - говорится в материале.

Отмечается, что после короткого перерыва обстрелы, которые в паре вели израильский самолет и вертолет, восстановились, но по позициям сирийских военных в южной провинции Кинейтра.

Проиранские бойцы в течение последних месяцев находятся на страже в связи с усилением израильских обстрелов. В то же время израильтяне неоднократно заявляли, что не будут мириться с иранским военным укреплением в Сирии.

В Израиле заявляли, что авиаудары были нанесены в ответ на провокации на границе с Сирией.

Напомним, днем ранее в Израиле военные убили четырех человек, закладывавших взрывчатку на границе с Сирией вдоль Голанских высот.

А в конце июля Израиль нанес авиаудары по военным целям в Сирии. Израильский самолет нанес удары по наблюдательным вышкам и разведывательным объектам в военных частях в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.

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