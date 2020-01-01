В США бизнесмен тратил деньги из господдержки на Lamborghini и Rolex

Мужчина мошенническим путем получил более полутора миллионов долларов, которые должен был потратить на сохранение зарплат рабочим, но пустил на ночные клубы и предметы роскоши.

В американском штате Техас бизнесмен Ли Прайс покупал предметы роскоши на средства, которые власти предоставляли для выплаты зарплат работникам фирмы во время пандемии коронавируса. Об этом в среду, 5 августа, сообщает ТАСС, со ссылкой на прокуратуру Техаса.

Отмечается, что 29-летний Ли Прайс стал владельцем автомобиля Lamborghini и часов Rolex, также часть денег он потратил в ночных клубах Хьюстона.

Прокуратура предъявила Ли обвинения в предоставлении "ложных данных банкам, электронном мошенничестве, подлоге и противозаконных денежных операциях". Таким образом предприниматель получил доступ к заемным средствам на $1,6 млн, предоставляемым для выплаты зарплат сотрудникам частных предприятий во время пандемии коронавируса.

Программа, подготовленная федеральным правительством США, нацелена на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Кредиты предоставляются на льготных условиях и прощаются, если средства в определенный срок израсходованы на сохранение штата сотрудников или оплату аренды помещений во время пандемии.

Прокуратура провела проверку в компании Price Enterprises и не обнаружила количество сотрудников с окладами, которые были перечислены в заявке на кредит. Лицо, названное главой фирмы, умерло в апреле 2020 года, за один месяц до направления заявки. Помимо покупки автомобиля суперкласса и дорогих наручных часов, бизнесмен тратил тысячи долларов в стриптиз-клубах Хьюстона, уточняет прокуратура. Одной из последних покупок был пикап Ford F-350, стоящий не менее $35 тыс.

Ранее сообщалось, что в США одобрили пакет для поддержки экономики на $2,3 трлн. На программу льготных кредитов для малого бизнеса тогда ассигновали $350 млрд, но к середине апреля эти средства оказались исчерпаны.

А в конце апреля был одобрен дополнительный пакет мер объемом в $484 млрд, а в мае еще еще $3 трлн.

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