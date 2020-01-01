В Бейруте ущерб от взрыва оценивают в $3-5 млрд
Ущерб от взрыва может быть значительно выше первых оценок. В городе сложилась катастрофическая ситуация в больницах.
Власти Бейрута оценивают ущерб от взрыва в порту в 3-5 миллиардов долларов, сообщил в среду, 5 августа, губернатор города Марван Аббуд, пишет LBCI Nеws.
"Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья", - сказал он.
Аббуд также заявил о гибели 10 пожарных, направленных на место инцидента.
В свою очередь, министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в интервью телеканалу Sky News Arabia сообщил, что после взрыва больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.
"К настоящему моменту мы располагаем данными о четырех тысячах пострадавших, многие из которых до сих пор не получили медицинской помощи из-за нехватки мест в больницах как в столице, так и за ее пределами, поскольку те переполнены ранеными", - сказал Хасан.
По словам министра, взрыв полностью разрушил четыре столичные больницы, из-за чего находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях. Это, подчеркнул Хасан, еще больше усугубило проблему, превратив "кризис в эпидемиологическую катастрофу".
Чиновник также добавил, что ситуация с ранеными существенно осложняется распространением в стране коронавируса.
Оценивая текущее положение дел, Хасан описал его как "катастрофу в полном смысле слова".
Порт Бейрута до взрыва Фото: @sahouraxo
По последним данным, жертвами взрыва стали более ста человек, около 4000 пострадали.
Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника.
В результате взрыва разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.
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