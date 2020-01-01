Появилось видео избиения украинской модели в Турции

Турецкие СМИ пишут, что девушку мог избить ее же парень.

В СМИ появилось видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме в Турции. Запись опубликовало турецкое издание Snob Magazin на своем YouTube-канале, пишет УНИАН.

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На крайне нечетких кадрах, снятых камерой наблюдения, с трудом можно разглядеть потасовку с участием нескольких человек. Однако понять, кто кого бьет, весьма затруднительно. Турецкое издание сообщает, что побить украинскую модель мог ее парень.

Как пишет “Главред“, Дарья Кирилюк опровергла предположение турецких журналистов.

Мой парень никогда меня не бил, у меня был посттравматический стресс от избиения на пляже Момо. Это безумие!!!!!! Мой парень пытался меня успокоить! Момо пытается избежать ответственности! - написала заявила она.

Напомним, ранее модель украинского происхождения Дарья Кирилюк заявила, что ее саму и ее друзей избила охрана на пляже в Турции. Владелец пляжа назвал ее заявление клеветой.