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Место взрыва в Бейруте показали с высоты птичьего полета

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В результате взрыва в порту Бейрута погибли не менее ста человек. Ливан сравнил взрыв с ударом ядерной бомбы по Хиросиме.

Опубликовано снятое с помощью беспилотника видео с места взрыва в порту Бейрута. Видео опубликовано Bloomberg QuickTake в Twitter.

"На кадрах, снятых с воздуха, видно полное разрушение зданий в результате взрыва. Взрыв был настолько мощным, что в Бейруте были выбиты окна. По меньшей мере 100 человек были убиты и более 4000 ранены", - подписано видео.

Высший Совет обороны Ливана объявил столицу страны Бейрут районом стихийного бедствия после взрыва в порту.

Как известно, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.

В результате взрыва разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.

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Теги: Ливан, видео, взрыв, разрушения, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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