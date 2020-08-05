Место взрыва в Бейруте показали с высоты птичьего полета

В результате взрыва в порту Бейрута погибли не менее ста человек. Ливан сравнил взрыв с ударом ядерной бомбы по Хиросиме.

Опубликовано снятое с помощью беспилотника видео с места взрыва в порту Бейрута. Видео опубликовано Bloomberg QuickTake в Twitter.

"На кадрах, снятых с воздуха, видно полное разрушение зданий в результате взрыва. Взрыв был настолько мощным, что в Бейруте были выбиты окна. По меньшей мере 100 человек были убиты и более 4000 ранены", - подписано видео.

Высший Совет обороны Ливана объявил столицу страны Бейрут районом стихийного бедствия после взрыва в порту.

Aerial footage shows the total destruction of buildings caused by the #BeirutBlast. The explosion was so large it blew out windows across Beirut.



At least 100 people were killed and 4,000+ wounded, @RedCrossLebanon reports. More @business: https://t.co/IRyAAsZl97 # pic.twitter.com/6zPr2NhsBh — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 5, 2020

Как известно, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.

В результате взрыва разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.

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