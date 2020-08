Место взрыва в Бейруте показали с высоты птичьего полета

Опубликовано снятое с помощью беспилотника видео с места взрыва в порту Бейрута. Видео опубликовано Bloomberg QuickTake в Twitter.

"На кадрах, снятых с воздуха, видно полное разрушение зданий в результате взрыва. Взрыв был настолько мощным, что в Бейруте были выбиты окна. По меньшей мере 100 человек были убиты и более 4000 ранены", - подписано видео.

Высший Совет обороны Ливана объявил столицу страны Бейрут районом стихийного бедствия после взрыва в порту.

Aerial footage shows the total destruction of buildings caused by the #BeirutBlast. The explosion was so large it blew out windows across Beirut.



At least 100 people were killed and 4,000+ wounded, @RedCrossLebanon reports. More @business: https://t.co/IRyAAsZl97 # pic.twitter.com/6zPr2NhsBh