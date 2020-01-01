В Ливане опасаются нехватки зерна из-за взрыва

Около 80% поставок зерна в Ливан осуществлялись через порт Бейрута, который полностью уничтожил взрыв.

Запасов зерна в Ливане осталось менее чем на месяц, сообщил в среду, 5 августа, министр экономики страны Рауль Нехме, пишет Reuters.

Он отметил, что главный склад для зерна в Ливане в порту Бейрута был разрушен взрывом вместе с пшеницей внутри. Сейчас в пути находятся суда с припасами объемом 28 000 тонн пшеницы.

По словам министра, Ливану нужны резервы как минимум на три месяца для обеспечения продовольственной безопасности.

По словам Ахмеда Тамера, директора порта Триполи, второго по величине города Ливана, склад в Бейруте мог вместить 120 000 тонн зерна. По его словам, порт в Триполи не оборудован зернохранилищами, но пшеницу можно переправлять на склады в 2 км.

Отмечается, что во время взрыва бейрутский склад хранил не более 15000 тонн пшеницы.

Существующих запасов муки достаточно для покрытия потребностей рынка в течение полутора месяцев.

В связи с ЧП власти пытается немедленно переправить четыре судна, перевозящих 25 000 тонн муки, в порт Триполи.

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника. В результате взрыва разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.

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