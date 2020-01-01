В Арктике зафиксирован абсолютный минимум количества льда

Впервые за всю историю наблюдений Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше обычного.

В июле в Арктике был зафиксирован абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в среду, 5 августа.

"Можно говорить, что июль стал рекордным по ледовитости. Абсолютный минимум в истории наблюдений по ледовитости в Арктике зафиксирован", - сказал Вильфанд.

В связи с этим Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше обычного.

"Обычно это происходит в конце августа - в сентябре. А тут сразу на месяц раньше", - добавил метеоролог.

По словам Вильфанда, среднемесячная температура воздуха в Арктике повторила июльский рекорд 2016 года. В канадском секторе Арктики среднемесячная температура оказалась выше нормы на 4-6 градусов, в некоторых местах - на 7 градусов выше нормы. В российском секторе в отдельных районах климатическая норма была превышена на 5 градусов.

Напомним, что ранее климатологи назвали аномалией отсутствие лавин в Карпатах. Снеголавинный сезон 2019-2020 года был аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам.

В ближайшие пять лет температура на планете поднимется на 1,5° - ООН

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet