Взрыв в Бейруте: дома покинули 300 тысяч человек

Покинуть свои дома были вынуждены около 300 тысяч жителей Бейрута после взрыва в порту, сообщил во среду, 5 августа, губернатор города Марван Аббуд, пишет канал LBC.

Чиновник отметил, что сейчас власть работает над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.

#Beirut port this morning. Staggering levels of damage. pic.twitter.com/x5HYYz66KQ

A survivor has made it from under the rubbles in #Beirut after more than 10 hours! Saved by the rescue team this morning in #Lebanon



The whole neighborhood is clapping, "Issam is alive", he made it out but sustained some injuries.#beirutblast



(Video is not mine) pic.twitter.com/Hu2hVlrip3