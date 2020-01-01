В Бейруте просят держаться подальше от места взрыва из-за грязного воздуха

На месте взрыва и вблизи от него воздух загрязненный, поэтому жителей призывают держаться подальше от места ЧП.

Местные власти Ливана призвали жителей Бейрута не приближаться к району порта столицы, где произошел взрыв со страшными последствиями. Об этом сообщил 5 августа телеканал OTV.

"Не рекомендуется приближаться к зоне взрыва в порту Бейрута, а также к гористой местности к северу от порта, так как туда приносит ветром загрязненный воздух", - приводит телеканал заявление метерологического департамента.

Как известно, мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла.

По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

В настоящий момент известно о 100 жертв, свыше 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

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