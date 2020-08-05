Президент Ливана заявил о беспрецедентном экономическом кризисе

Глава государства прогнозирует тяжелейшие последствия взрыва и обещает наказание виновным во взрыве.

В результате взрыва в Бейруте Ливан столкнулся с сильнейшим экономическим кризисом. Об этом в среду, 5 августа, заявил президент страны Мишель Аун, слова которого приводит телеканал Al Arabiya.

"Мы переживаем беспрецедентный экономический кризис", - сказал он, отметив, что тот, кто стоит за взрывом, понесет самое суровое наказание.

Президент призвал всех ливанцев к солидарности и взаимопомощи, чтобы "вместе преодолеть катастрофические последствия".

Напомним, мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. По последним данным, погибло 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали.

Сегодня в Кабмине сообщили, что отряд спасателей из Украины готов вылететь в любой момент.

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