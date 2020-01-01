Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В мире каждые 15 секунд умирает больной коронавирусом

Комментариев: 0
За минувшие сутки почти 225 тысяч человек заразились инфекцией в мире и это превышает показатель 3 августа.
Смертность от COVID подскочила
Смертность от COVID подскочила
Getty Images
 
В мире в среднем каждые 24 часа от COVID-19 умирает почти 5900 человек, это равно 247 людям в час, или одному человеку каждые 15 секунд. Об этом сообщает Reuters.
 
Общее количество погибших от коронавируса в мире по состоянию на среду, 5 августа, превысило 700 000.
 
 
В антирейтингу по количеству погибших числятся США, Бразилия, Индия и Мексика.
 
За минувшие сутки в мире обнаружили более четверти миллиона новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные на Worldometers.
 
Всего в мире 18,6 млн больных коронавирусной болезнью. Больше всего зараженных зафиксировали в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.
 
За минувшие сутки в мире обнаружили 254 988 больных COVID-19, что значительно превышает предыдущий показатель - 199 917 в течение 3 августа.
 
За сутки умерли 6298 больных коронавирусом, что почти на 2000 больше, чем день назад. Выздоровели более чем 30 000 человек больше - 231 813 против 203 806.
 
За все время пандемии в мире умер 703381 пациент, выздоровели 11909511 инфицированных.
 
В то же время сообщалось, что украинцы стали чаще умирать от коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь