Такси трижды перевернулось в полете

Водитель такси не справился с управлением и авто вылетело на парковку аэропорта, несколько раз перевернувшись в воздухе.

Такси переворачивается в воздухе кадр из видео

На парковке у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, Россия, 4 августа произошло ДТП, авто несколько раз перевернулось в воздухе. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Читай также: В Москве начался суд над Ефремовым

По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo значительно превысил скорость и не справился с управлением.

На кадрах ролика видно, как автомобиль вылетает на газон и несколько раз переворачивается в воздухе, а затем приземляется на парковке.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на среду, 5 августа, на перекрестке улиц Большой Арнаутской и Ришельевской случилось крупное ДТП с участием по меньшей мере четырех автомобилей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram