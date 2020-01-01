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Такси трижды перевернулось в полете

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Водитель такси не справился с управлением и авто вылетело на парковку аэропорта, несколько раз перевернувшись в воздухе.
Такси переворачивается в воздухе
Такси переворачивается в воздухе
кадр из видео

На парковке у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, Россия, 4 августа произошло ДТП, авто несколько раз перевернулось в воздухе. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

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По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo значительно превысил скорость и не справился с управлением.

На кадрах ролика видно, как автомобиль вылетает на газон и несколько раз переворачивается в воздухе, а затем приземляется на парковке.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на среду, 5 августа, на перекрестке улиц Большой Арнаутской и Ришельевской случилось крупное ДТП с участием по меньшей мере четырех автомобилей.

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Теги: Россия, автомобили, ДТП, видео, такси, Екатеринбург
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Источник: korrespondent.net

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