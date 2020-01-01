Взрыв в Бейруте: в порту затонул лайнер Orient Queen
В порту Бейрута в результате взрыва затонул круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской Abou Merhi Group. Об этом сообщает телеканал OTV в среду, 5 августа.
Из находившихся на борту два человека погибли, семь членов экипажа пострадали.
Владелец лайнера сообщает, что судно было пришвартовано в порту Бейрута. В результате взрыва оно получило серьезные повреждения корпуса и начало набирать воду в трюм. Попытки оперативно починить и спасти лайнер не увенчались успехом, и он затонул в акватории порта.
Отметим, что Orient Queen - это круизный лайнер длиной 121 метр, водоизмещением 7,4 тыс. тонн, 1989 года постройки. Трекеры судов показывают, что Бейрут остается последним зарегистрированным местоположением лайнера.
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