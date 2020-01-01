Взрыв в Бейруте: в порту затонул лайнер Orient Queen

СМИ пишут, что на борту погибли два человека, еще семь пострадали. В момент взрыва судно было пришвартовано на берегу.

Круизный лайнер Orient Queen затонул в порту Бейрута после взрыва cruisemapper.com

В порту Бейрута в результате взрыва затонул круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской Abou Merhi Group. Об этом сообщает телеканал OTV в среду, 5 августа.

Из находившихся на борту два человека погибли, семь членов экипажа пострадали.

Владелец лайнера сообщает, что судно было пришвартовано в порту Бейрута. В результате взрыва оно получило серьезные повреждения корпуса и начало набирать воду в трюм. Попытки оперативно починить и спасти лайнер не увенчались успехом, и он затонул в акватории порта.

Отметим, что Orient Queen - это круизный лайнер длиной 121 метр, водоизмещением 7,4 тыс. тонн, 1989 года постройки. Трекеры судов показывают, что Бейрут остается последним зарегистрированным местоположением лайнера.

Как сообщалось, в результате мощного взрыва , произошедшего в районе порта ливанской столицы Бейрута 4 августа, погибли по меньшей мере 100 человек, тысячи ранены.

Посольство Украины сообщало, что не располагает данными о пострадавших украинский.

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