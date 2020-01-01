Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп записал себе в заслуги "оживление" NASA

Комментариев: 0
О том, что американскую астронавтику оживила частная компания Илона Маска, президент упоминать не стал.
Трамп записал себе в заслуги "оживление" NASA
Президент США Дональд Трамп похвалился тем, что "оживил" NASA и космические силы США.
 
 
"NASA было закрытым и мертвым, до того пока я снова его не запустил. Теперь это самое оживленное место подобного рода на планете… И у нас есть космические силы, которые можно поддерживать. Мы достигли большего, чем любая администрация, в первые три с половиной года", - написал Трамп в Twitter, добавив, что такого не будет при Джо Байдене.
 
Ранее в NASA заявили, что успешный полет частного космического корабля SpaceX Crew Dragon на МКС дает оптимизм думать, что и следующая миссия - путешествие на Луну - будет успешной.
 
Программа по освоению Луны под названием Артемида будет состоять из трех этапов - на завершающем в 2024 году планируется высадка астронавтов на спутник Земли.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: космос, США, NASA, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь