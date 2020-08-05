Минск готов сотрудничать с Киевом по "вагнеровцам"
Правоохранительные органы будут сотрудничать по данному вопросу. Кроме того, президенты двух стран также договорились об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе.
Правоохранительные органы Беларуси с Россией и Украиной будут сотрудничать по вопросу задержанных под Минском боевиков в рамках подписанных международных соглашений. Об этом в среду, 5 августа, сообщила администрация президента Беларуси.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Беларуси Александром Лукашенко затронул вопрос о задержанных в Беларуси боевиках.
"Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам", - говорится в сообщении президентской администрации Беларуси.
Ранее о телефонном разговоре по боевикам сообщили в Офисе Зеленского.
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