Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минск готов сотрудничать с Киевом по "вагнеровцам"

Комментариев: 0
Правоохранительные органы будут сотрудничать по данному вопросу. Кроме того, президенты двух стран также договорились об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе.
Лукашенко обещает сотрудничать и с Киевом и с Москвой по вопросу задержанных боевиков
Лукашенко обещает сотрудничать и с Киевом и с Москвой по вопросу задержанных боевиков
скриншот видео
 
Правоохранительные органы Беларуси с Россией и Украиной будут сотрудничать по вопросу задержанных под Минском боевиков в рамках подписанных международных соглашений. Об этом в среду, 5 августа, сообщила администрация президента Беларуси.
 
 
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Беларуси Александром Лукашенко затронул вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. 
 
"Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам", - говорится в сообщении президентской администрации Беларуси.
 
Ранее о телефонном разговоре по боевикам сообщили в Офисе Зеленского.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Лукашенко, Александр Лукашенко, Боевики, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Lyonya-Space    05.08.2020, 17:32
Оценка:  +1
Lyonya-Space
После завершения выборов, отдаст этих педерастов раше, при этом выторговав долгосрочную скидку на газ и нефть. Потом вылезет на TV экран и скажет что ошибочка вышла, его дезинформировали, ну и соответственно снимут пару генералов. На этом всё и закончится.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь