Минск готов сотрудничать с Киевом по "вагнеровцам"

Правоохранительные органы будут сотрудничать по данному вопросу. Кроме того, президенты двух стран также договорились об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе.

Лукашенко обещает сотрудничать и с Киевом и с Москвой по вопросу задержанных боевиков скриншот видео

Правоохранительные органы Беларуси с Россией и Украиной будут сотрудничать по вопросу задержанных под Минском боевиков в рамках подписанных международных соглашений. Об этом в среду, 5 августа, сообщила администрация президента Беларуси.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Беларуси Александром Лукашенко затронул вопрос о задержанных в Беларуси боевиках.

"Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам", - говорится в сообщении президентской администрации Беларуси.

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