В Бейруте уточнили данные о жертвах взрыва

В результате взрыва в порту Бейрута погибли 113 человек, сообщил в среду, 5 августа, глава Минздрава Ливана Хамад Хасан, пишет телеканал Аль-Маядин.

При этом более 4 тысяч человек были травмированы. Десятки людей все еще находятся под завалами.

Как сообщает телеканал LBC International, правительство страны распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию бейрутского порта, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший взрыв.

Соответствующее решение принято на экстренном заседании кабинета. Его выполнение возложено на армию.

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника.

По данным СМИ, причиной взрыва называется бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов, которые годами просили убрать со склада.

