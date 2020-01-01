В Бейруте ввели чрезвычайное положение
Сразу после взрыва город объявили зоной стихийного бедствия. Теперь власти ввели режим ЧП.
Правительство Ливана вводит на две недели режим чрезвычайного положения в столице страны Бейруте, сообщает в среду, 5 августа, телеканал Аljazeera со ссылкой на министра информации Маналь Абдессамад.
Решение об этом приняли на внеочередном заседании совета министров, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий взрыва.
На данный момент известно о 113 погибших в результате взрыва. Более 4000 человек были ранены.
Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника.
По данным СМИ, причиной взрыва называется бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов, которые годами просили убрать со склада.
Руководство порта распорядились поместить под домашний арест.
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