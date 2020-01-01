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В Бейруте ввели чрезвычайное положение

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Сразу после взрыва город объявили зоной стихийного бедствия. Теперь власти ввели режим ЧП.
Главній зерновой склад Бейрута полностью разрушен
Главній зерновой склад Бейрута полностью разрушен
@ajplus
Правительство Ливана вводит на две недели режим чрезвычайного положения в столице страны Бейруте, сообщает в среду, 5 августа, телеканал Аljazeera со ссылкой на министра информации Маналь Абдессамад.
 
Решение об этом приняли на внеочередном заседании совета министров, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий взрыва.
 
 
На данный момент известно о 113 погибших в результате взрыва. Более 4000 человек были ранены.

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника.

По данным СМИ, причиной взрыва называется бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов, которые годами просили убрать со склада.

Руководство порта распорядились поместить под домашний арест.

 

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Теги: Ливан, взрыв, порт, чрезвычайное положение, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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