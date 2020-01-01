В Бейруте ввели чрезвычайное положение

Решение об этом приняли на внеочередном заседании совета министров, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий взрыва.

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника.

По данным СМИ, причиной взрыва называется бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов, которые годами просили убрать со склада.

Руководство порта распорядились поместить под домашний арест.