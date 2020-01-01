На опубликованных спутниковых снимках порта Бейрута видна большая воронка от взрыва и пассажирское морское судно на боку.

Компания оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовала сделанные из космоса фотографии последствий взрыва в порту Бейрута. Фото опубликованы в Twitter.

"Спутниковые изображения показывают серьезные повреждения, нанесенные взрывом в порту Берута", - говорится в подписи к снимкам.

На одном из фото видна воронка и лежащее на боку морское судно.

Cмотрите фотогалерею: Последствия взрыва в Бейруте показали на спутниковых фото

Как известно, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. В результате взрыва погибли 113 человек.

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet