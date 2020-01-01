Последствия взрыва в Бейруте показали на спутниковых фото
Компания оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовала сделанные из космоса фотографии последствий взрыва в порту Бейрута. Фото опубликованы в Twitter.
"Спутниковые изображения показывают серьезные повреждения, нанесенные взрывом в порту Берута", - говорится в подписи к снимкам.
На одном из фото видна воронка и лежащее на боку морское судно.
Cмотрите фотогалерею: Последствия взрыва в Бейруте показали на спутниковых фото
Как известно, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. В результате взрыва погибли 113 человек.
Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.
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