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Последствия взрыва в Бейруте показали на спутниковых фото

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На опубликованных спутниковых снимках порта Бейрута видна большая воронка от взрыва и пассажирское морское судно на боку.
Спутниковое фото последствий взрыва в Бейруте
Спутниковое фото последствий взрыва в Бейруте
twitter.com/ImageSatIntl

Компания оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовала сделанные из космоса фотографии последствий взрыва в порту Бейрута. Фото опубликованы в Twitter.

"Спутниковые изображения показывают серьезные повреждения, нанесенные взрывом в порту Берута", - говорится в подписи к снимкам.

На одном из фото видна воронка и лежащее на боку морское судно.

Как известно, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. В результате взрыва погибли 113 человек.

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.

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Теги: Ливан, фото, взрыв, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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