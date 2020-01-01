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Соперница Лукашенко заявила об угрозах с украинского телефонного номера

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Светлана Тихановская заявила, что никогда не сталкивалась с угрозами и очень запаниковала.
Тихановская пожаловалась на угрозы
Тихановская пожаловалась на угрозы
 
Конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская пожаловалась на угрозы, которые ей якобы поступают с украинского номера телефона. Об этом она рассказала в интервью Настоящему времени.
 
Неизвестный угрожал Тихановской тюрьмой и детским домом для ее детей. 
 
"Ну это такое, знаете, было так низко и подло. Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала", - рассказала Тихановская.
 
По словам кандидата, позже она почувствовала огромную ответственность за людей, которые поверили в ее мужа Сергея, экс-кандидата в президенты Белоруссии, а затем и в нее. 
 
"Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет. И если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать. Это был один аргумент в пользу того, что мне стоит идти дальше" - сказала она.
 
Перед этим на угрозы пожаловался другой кандидат в президенты, Андрей Дмитриев. Он сказал, что переживает за семью и соратников, поскольку "никакого оберега от этого ни у кого в Белоруссии нет". Сама Тихановская также ранее сообщала, что в ее адрес и адрес ее детей поступают угрозы. Позже она вывезла детей в одну из стран Евросоюза.
 
Напомним, что Светлана Тихановская ответила на вопрос журналистов, кому принадлежит Крым.
 
Как известно, в Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится до 8 августа.

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Теги: Выборы, Беларусь, угрозы, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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