В Италии изучают покупку острова сыном экс-владельца Мотор-Сичи

Местные власти негативно относятся к возможности покупки острова сыном украинского политика и бизнесмена.

Остров с 1989 года является природным заповедником и его продажа может подпадать под ограничения corriere.it

Министерство культуры Италии рассматривает покупку острова Галлинара сыном экс-владельца украинской компании Мотор Сич Александром Богуслаевым. Об этом заявил глава министерства Дарио Франческини.

"Компетентные органы министерства изучают документы, имеющиеся ограничения и наши приоритетные права", - сказал он.

Министр напомнил, что остров с 1989 года является природным заповедником и его продажа может подпадать под ограничения. Если это так, то государство может воспользоваться приоритетным правом на его приобретение, отметил Франческини.

Местные власти также негативно относятся к возможности покупки острова сыном украинского политика и бизнесмена.

"Остров настолько важен для нас и для прибрежных муниципалитетов этого района с туристической точки зрения, что я считаю правильным изучить все процедурные аспекты продажи. Ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове, учитывая его природный статус", - заявил Риккардо Томатис, мэр города Албенга, ближайшего к острову.

Министр Франческини поддержал позицию мэра Албенги. "Я уже сказал мэру, что мы сделаем все возможное, чтобы островом такой красоты могли наслаждаться все желающие", - сказал он.

Как сообщалось, Александр Богуслаев купил за €10 млн остров в Италии возле побережья Лигурии. Богуслаев приобрел его у девяти пьемонтских и лигурийских семей, совместно владевших Галлинарой более 40 лет.

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