Капитан корабля рассказал историю попадания опасного груза в Бейрут

Более 2700 тонн конфискованной с судна селитры хранились на складе шесть лет. Власти порта предупреждали об опасности.

Капитан судна Rhosus Борис Прокошев рассказал историю груза, который накануне взорвался в Бейруте. Как судно попало в Ливан и что произошло с экипажем он сообщил изданию Настоящее время

"Попал я на это судно где-то в 2013 году. Я тогда жил в Одессе, одно из агентств предложило мне работу капитаном на Rhosus. Я на нем до этого работал, примерно год. Отработал примерно четыре месяца. Пароходик, конечно, не очень удобный, условия тяжелые, но мне куда деваться? Работа нужна", - говорит Прокошев.

Он подтвердил информацию о том, что судно перевозило нитрат аммония и селитру, но было арестовано.

"Удобрения. Из Турции мы пошли в Грецию, в Пирей. Стали на рейд, заправились, заказали то, что нам нужно на рейс. Гречушкин (владелец корабля. - ред.) Все подписал. А когда дело дошло до получения заказа - продовольствие, всякие расходные материалы, - он сам приехал и многое вернул обратно поставщикам, не заплатил. Сказал, денег нет. С Пирея он погнал нас в Бейрут, взял на палубу груз, чтобы дополнительные деньги заработать", - говорит Прокошев.

Из Бейрута судно не выпустили, но часть команды смогла покинуть Ливан.

"Меня, старшего механика, третьего механика и боцмана отказались выпускать. И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт. Я писал ежемесячно Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят вообще! Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД", - рассказал капитан.

"Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин направил спецназ, чтобы тебя здесь с боем освобождали? Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали. В итоге мы сами продали топливо и наняли адвоката. Он подал в суд на власти Ливана, они же не имели права нас держать, у нас даже и контракты уже закончились. И через суд нам позволили уехать", - добавил Прокошев.

В Бейруте заявляют, что убрать опасные грузы просили в течение шести лет, но ответа от властей порта так и не получили.

Сейчас руководство порта распорядились поместить под домашний арест.

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