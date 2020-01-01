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В Шанхае выписан самый большой штраф за курение

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Проверка была проведена в апреле после того, как на местном телевидении вышел сюжет о многочисленных нарушениях на данном рынке.
С 1 марта 2017 года в Шанхае введен полный запрет на курение в общественных местах
С 1 марта 2017 года в Шанхае введен полный запрет на курение в общественных местах
 
Администрация цветочного и птичьего рынка в шанхайском районе Миньхан оштрафована на 30 тыс. юаней (около $4,2 тыс.) за нарушение запрета на курение в общественном месте. Об этом в среду, 5 августа сообщило местное издание Shine.
 
 
По его данным, это максимально возможный штраф, выписанный впервые после того, как с 1 марта 2017 года в Шанхае введен полный запрет на курение в общественных местах. 
 
Проверка была проведена в апреле после того, как на местном телевидении вышел сюжет о многочисленных нарушениях на данном рынке. 
 
Проверяющие выявили отсутствие табличек, запрещающих курение, а также большое число окурков на земле в торговых помещениях. В административной зоне, где курение также запрещено, были установлены урны для окурков.
 
Решение о наложении максимально возможного штрафа принято с учетом того, что данный рынок в прошлом году уже был оштрафован на 2,5 тыс. юаней ($362) за выявленные нарушения. 
 
Как сообщалось, в Кременчуге посетителя супермаркета за вход без маски оштрафовали на 17 тыс. грн. 

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Теги: курение, Китай, штраф, штрафы, Шанхай
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Источник: korrespondent.net

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