В Шанхае выписан самый большой штраф за курение

Проверка была проведена в апреле после того, как на местном телевидении вышел сюжет о многочисленных нарушениях на данном рынке.

С 1 марта 2017 года в Шанхае введен полный запрет на курение в общественных местах

Администрация цветочного и птичьего рынка в шанхайском районе Миньхан оштрафована на 30 тыс. юаней (около $4,2 тыс.) за нарушение запрета на курение в общественном месте. Об этом в среду, 5 августа сообщило местное издание Shine.

По его данным, это максимально возможный штраф, выписанный впервые после того, как с 1 марта 2017 года в Шанхае введен полный запрет на курение в общественных местах.

Проверка была проведена в апреле после того, как на местном телевидении вышел сюжет о многочисленных нарушениях на данном рынке.

Проверяющие выявили отсутствие табличек, запрещающих курение, а также большое число окурков на земле в торговых помещениях. В административной зоне, где курение также запрещено, были установлены урны для окурков.

Решение о наложении максимально возможного штрафа принято с учетом того, что данный рынок в прошлом году уже был оштрафован на 2,5 тыс. юаней ($362) за выявленные нарушения.

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