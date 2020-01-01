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Взрыв в Бейруте: На судах, прибывших из Украины, украинцев не было

Спецтема: Взрыв в Бейруте
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Известно, что в зоне взрыва находилось два корабля, прибывших из украинских портов.
В зоне взрыва было два корабля, приплывших из Украины
В зоне взрыва было два корабля, приплывших из Украины
twitter.com/kanwernoor

На борту грузовых судов Mero Star и Raouf Н, которые прибыли в Бейрут из украинских портов и находились неподалеку от места взрыва, по имеющейся на данный момент информации граждан Украины не было. Об этом в комментарии Укринформу сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

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“Это грузовые суда, прибывшие из портов Украины. Относительно Mero Star нынче есть информация, что на его борту находились граждане Египта и Сирии. Членами экипажа судна Raouf Н, по имеющейся информации, также являются иностранцы, граждан Украины среди моряков нет“, - сказал Коваленко.

Он добавил, что в порту Бейрута также находилось судно военно-морского подразделения Временных сил ООН, на котором в результате взрыва два человека погибли, а четверо получили серьезные ранения, но на нем ни среди членов экипажа, ни среди пассажиров граждан Украины также не было.

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По словам Коваленко, Посольство Украины в Ливане проверяет всю информацию о пострадавших, в том числе в отношении моряков, которые могли находиться на судах.

Департамент консульской службы МИД поддерживает связь не только с посольством Украины в Бейруте, а также с Профсоюзом работников морского транспорта с целью выяснения, могли ли теоретически быть граждане Украины в зоне поражения этого взрыва, - отметил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что среди погибших и серьезно пострадавших от взрыва в Бейруте нет украинцев. Однако несколько наших сограждан получили легкие травмы.

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Теги: Бейрут, Ливан, взрыв, судно
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