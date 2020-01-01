В Северной Корее произошел ряд взрывов
Опубликовано видео возгорания в результате взрыва в Северной Корее, снятое с территории Китая. По данным СМИ в результате взрыва газа пострадали десятки людей. Об этом сообщает Associated Press.
Причина взрывов пока точно не установлена. Власти Китая и Северной Кореи официально не комментировали взрывы.
Южнокорейские СМИ сообщили, что в результате взрывов баллонов с газом в жилом районе города Хайсан погибли или получили ранения десятки людей.
Северокорейский город Хайсан расположен через реку неподалеку от границы с Китаем.
Ранее сообщалось, что в Польше на горнолыжном курорте Щирк произошел взрыв газа в жилом доме.
Также сообщалось, что на Закарпатье в результате взрыва газовоздушной смеси поврежден жилой дом и травмированы два человека.
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