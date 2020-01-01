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Взрыв в Бейруте: число жертв выросло до 135

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Количество пострадавших в результате трагедии возросло до пяти тысяч человек. Сейчас известно о 135 жертвах.
Число жертв приближается к 150
Число жертв приближается к 150
@ajplus
 
В Минздраве Ливана озвучили новую цифру о жертвах взрыва в Бейруте - по меньшей мере 135 человек погибли в результате инцидента. Об этом сообщает Al Jazeera.
 
По сведениям канала, число пострадавших возросло до пяти тысяч человек.
 
Десятки человек числятся пропавшими без вести.
Отметим, ранее сообщалось о 113 погибших в результате взрыва. Более 4000 человек были ранены.
 
Еще Корреспондент писал, что в связи с трагедией в Бейруте ввели чрезвычайное положение.
 
Взрыв в порту произошел во время сварки в ангаре, где с 2014 года хранили конфискованный нитрат амония. 

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Теги: Ливан, взрыв, жертвы, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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