Взрыв в Бейруте: число жертв выросло до 135
Количество пострадавших в результате трагедии возросло до пяти тысяч человек. Сейчас известно о 135 жертвах.
В Минздраве Ливана озвучили новую цифру о жертвах взрыва в Бейруте - по меньшей мере 135 человек погибли в результате инцидента. Об этом сообщает Al Jazeera.
По сведениям канала, число пострадавших возросло до пяти тысяч человек.
Десятки человек числятся пропавшими без вести.
Отметим, ранее сообщалось о 113 погибших в результате взрыва. Более 4000 человек были ранены.
Еще Корреспондент писал, что в связи с трагедией в Бейруте ввели чрезвычайное положение.
Взрыв в порту произошел во время сварки в ангаре, где с 2014 года хранили конфискованный нитрат амония.
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