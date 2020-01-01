Взрыв в Бейруте: число жертв выросло до 135

Количество пострадавших в результате трагедии возросло до пяти тысяч человек. Сейчас известно о 135 жертвах.

В Минздраве Ливана озвучили новую цифру о жертвах взрыва в Бейруте - по меньшей мере 135 человек погибли в результате инцидента. Об этом сообщает Al Jazeera.

По сведениям канала, число пострадавших возросло до пяти тысяч человек.

Десятки человек числятся пропавшими без вести.

Еще Корреспондент писал, что в связи с трагедией в Бейруте ввели чрезвычайное положение.

Взрыв в порту произошел во время сварки в ангаре, где с 2014 года хранили конфискованный нитрат амония.

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