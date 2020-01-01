В ОАЭ горит крупный рынок
Рынок является популярным местом в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Пожарные пока не могут потушить огонь.
Популярный городской рынок загорелся вечером в среду, 5 августа, в новом промышленном районе эмирата Аджман Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило издание Gulf News.
Из-за огромных клубов дыма спасатели эвакуировали расположенную рядом больницу. Пожар начался Аджмана около 18:30 по местному времени, 17:30 по киевскому времени.
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Рынок является популярным местом в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Пожарные пока не могут потушить огонь.
На видео очевидцев видны огромные масштабы пожара, над городом поднимаются густые клубы черного дыма. О жертвах и об ущербе пока не сообщается.
Как сообщалось, в Харьковской области спасатели второй день тушат крупный пожар на мусорной свалке возле города Красноград.
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