В ОАЭ горит крупный рынок

Рынок является популярным местом в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Пожарные пока не могут потушить огонь.

О жертвах и об ущербе пока не сообщается arabnews.com

Популярный городской рынок загорелся вечером в среду, 5 августа, в новом промышленном районе эмирата Аджман Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило издание Gulf News.

Из-за огромных клубов дыма спасатели эвакуировали расположенную рядом больницу. Пожар начался Аджмана около 18:30 по местному времени, 17:30 по киевскому времени.

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Рынок является популярным местом в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Пожарные пока не могут потушить огонь.

На видео очевидцев видны огромные масштабы пожара, над городом поднимаются густые клубы черного дыма. О жертвах и об ущербе пока не сообщается.

Как сообщалось, в Харьковской области спасатели второй день тушат крупный пожар на мусорной свалке возле города Красноград.

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