Между Украиной и Румынией заработает паромная переправа

Полное открытие переправы ожидается после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии.

Паромная переправа через Дунай Орловка – Исакча пока она будет работать только для грузовых автомобилей VistaNews.ru

МИД Румынии официально подтвердил начало работы пункта пропуска Орловка - Исакча с 10 августа. Об этом в среду, 5 августа, сообщил заместитель председателя одесского областного совета Юрий Димчогло.

Паромная переправа через Дунай Орловка – Исакча проходила тестовые испытания в сентябре 2019 года. Пока она будет работать только для грузовых автомобилей.

Планируется, что паромная переправа Орловка – Исакча обеспечит прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз. Благодаря этому проекту путь сократится до 200 км, а время оформления грузов - на 10-12 часов.

Полное открытие переправы ожидается после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии. Предполагается, что на переправе будут работать четыре парома.

Переправа построена в самом узком месте Дуная - ширина реки здесь не превышает 900 метров. Стоимость проекта составляет 12 млн евро. Его финансируют две частные компании.

Как сообщалось, власти Румынии выдали 8000 дополнительных разрешений на въезд для украинских автоперевозчиков на 2020 год. В ближайшее время документы будут доступны для оформления, отмечают в Мининфраструктуры.

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