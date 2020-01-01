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Панама будет наказывать свои суда за заход в Крым

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Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров с панамской делегацией во главе с заместителем главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом.
МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений правил захода в закрытые порты АР Крым
МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений правил захода в закрытые порты АР Крым
korrespondent.net
 
Суда под панамским флагом, заходящие в порты Крыма вопреки введенным международным санкциям, будут строго наказываться. Об этом в среду, 5 августа, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
 
 
По его словам, соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров с панамской делегацией во главе с заместителем главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом.
 
"МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений правил захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом. Нарушителей ждут жесткие санкции", - сообщил Енин.
 
Как сообщалось, ранее Организация по безопасности и сотрудничеству подчеркнула необходимость доступа миссии ОБСЕ в Крым в соответствии с ее мандатом. 

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Теги: Крым, МИД Украины, МИД, Панама, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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