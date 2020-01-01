Ущерб от взрыва в Бейруте оценили в $15 млрд

По новым оценкам властей ливанской столицы, нанесенный ущерб может достигать 15 млрд долл.

Взрыв в порту частично или полностью разрушил половину Бейрута twitter

Ущерб, причиненный масштабным взрывом в порту Бейрута, может быть значительно больше объявленного ранее. Об этом в среду, 5 августа, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд в комментарии телеканалу Al-Hadath.

"Он может достигать $15 млрд", - сказал Аббуд. Половина Бейрута частично или полностью разрушена, подчеркнул он.

Ранее Аббуд заявлял, что сумма ущерба от взрыва в бейрутском порту в $3-5 млрд.

Как сообщалось, в результате взрыва в Бейруте разрушенные дома были вынуждены покинуть 300 тыс. человек. На данный момент известно о 135 погибших в результате взрыва. Более 4000 человек были ранены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet