На мэрии Тэль-Авива появился флаг Ливана

Израиль участвовал в нескольких войнах с Ливаном, и эти страны официально являются вражескими государствами.

Здание мэрии Тель-Авива в среду вечером подсветили в цвета флага Ливана

Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флага Ливана в знак солидарности с народом этой страны после взрыва в Бейруте. Об этом, в среду, 5 августа, сообщает израильское издание Haaretz.

"Человечность превосходит любой конфликт, и мы сердцем с ливанским народом после ужасной катастрофы, которую он пережил", - заявил мэр города Рон Хульдаи.

Власти Израиля сообщили, что решили временно "закопать топор войны" и помочь бедствующему Ливану. Также, они высказали готовность принять в израильских больницах раненых бейрутцев.

Кроме того, Израиль объявил, что обратился с предложением о предоставлении гуманитарной помощи Ливану.

Данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию в израильском обществе. В частности, министр по делам Иерусалима Рафи Перец заявил, что "размахивать флагом вражеской страны в центре Тель-Авива сомнительно с моральной точки зрения". Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху посчитал инициативу уголовным преступлением.

Ранее многие страны предложили помощь Ливану.

Напомним, мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Погибли по меньшей мере 137 человек, еще более пяти тысяч получили ранения. Пострадало множество кварталов города.

Также, сообщалось, что ущерб, причиненный масштабным взрывом в порту Бейрута, может быть значительно больше объявленного ранее.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet