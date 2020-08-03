В Италии сдают жилье по два евро за ночь

Желающим снять жилье за два евро, будет необходимо самостоятельно обеспечить себя постельным бельем, подушками и одеялами.

В Италии начали сдавать жилье по два евро за ночь Globallookpress.com

Власти коммуны Сан-Мауро-ла-Брука на юге Италии решили привлечь туристов специальным ценовым предложением - приезжим стали сдавать квартиры по цене два евро за ночь. Об этом сообщает портал idealista.

Сообщается, что сниженная ставка действует как для прибывших из других регионов Италии, так и для иностранцев.

"В последние годы Сан-Мауро-ла-Брука сильно пострадала от депопуляции, - пояснил изданию глава местной администрации. - Единственный способ привлечь сюда людей - предложить жилье по смешной цене - два евро. Это необходимый минимум, позволяющий отчасти покрыть расходы на его содержание".

Уточняется, что акция стартовала 25 июля и продолжится до 30 сентября.

Власти коммуны выражают надежду, что программа позволит подстегнуть интерес к приобретению местной недвижимости, сильно подешевевшей за последние годы.

Так, по словам местных чиновников, отремонтированную квартиру в центре Сан-Мауро-ла-Бруки в настоящее время можно купить за 25 тысяч евро.

Власти городка не исключают, что акция будет продлена до Рождества.

Ранее сообщалось, что богачи стали проявлять интерес к частным островам. С такими запросами стали регулярно обращаться к риелторам.

Напомним, в Италии временно ввели запрет на въезд в страну, а также прямое и косвенное авиасообщение, из 13 стран за пределами Евросоюза.

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