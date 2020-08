США объявили награду за информацию о вмешательстве в выборы президента

Власти США готовы предложить десять миллионов долларов за информацию о лицах, которые предпринимают попытки вмешательства в американские выборы, заявил госсекретарь Майк Помпео на пресс-конференции, которая транслируется в Twitter американского внешнеполитического ведомства. Об этом, в среду, 5 августа, сообщает ТАСС.

.@SecPompeo discusses the @realDonaldTrump administration’s work to secure our democracy. pic.twitter.com/VXiYj2TihF