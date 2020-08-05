США объявили награду за информацию о вмешательстве в выборы президента

Деньги будут выплачены за идентификацию или обнаружение лиц, которые вмешиваются в выборные процессы США по поручению иностранных правительств.

Власти США готовы предложить десять миллионов долларов за информацию о лицах, которые предпринимают попытки вмешательства в американские выборы, заявил госсекретарь Майк Помпео на пресс-конференции, которая транслируется в Twitter американского внешнеполитического ведомства. Об этом, в среду, 5 августа, сообщает ТАСС.

"Программа госдепартамента "Награда за справедливость" предлагает награду до десяти миллионов долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое по распоряжению или под контролем иностранных государств вмешивается в выборы США", - заявил Помпео журналистам.

Помпео отметил, что информация действительно должна помочь американским властям.

Ранее Госдепартамент США заявил, что готов выплатить до 2 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать двух украинцев, обвиненных в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

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