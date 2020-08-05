США объявили награду за информацию о вмешательстве в выборы президента
Власти США готовы предложить десять миллионов долларов за информацию о лицах, которые предпринимают попытки вмешательства в американские выборы, заявил госсекретарь Майк Помпео на пресс-конференции, которая транслируется в Twitter американского внешнеполитического ведомства. Об этом, в среду, 5 августа, сообщает ТАСС.
.@SecPompeo discusses the @realDonaldTrump administration’s work to secure our democracy. pic.twitter.com/VXiYj2TihF— Department of State (@StateDept) August 5, 2020
"Программа госдепартамента "Награда за справедливость" предлагает награду до десяти миллионов долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое по распоряжению или под контролем иностранных государств вмешивается в выборы США", - заявил Помпео журналистам.
Помпео отметил, что информация действительно должна помочь американским властям.
Ранее Госдепартамент США заявил, что готов выплатить до 2 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать двух украинцев, обвиненных в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
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