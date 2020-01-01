Торговля наркотиками: в Польше задержали украинца
В Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками. Среди задержанных - один украинец и два гражданина Польши. Им от 40 до 48 лет. Об этом, в среду, 5 августа, пишет Польское радио.
"Во время задержания правоохранители обнаружили у группы наркоторговцев более двух кг амфетамина, стоимость которого на черном рынке почти 85 тысяч злотых (более 19 тысяч евро)", - говорится в сообщении.
Также, сообщается, что в ходе обыска рабочих мест мужчин обнаружено несколько граммов амфетамина, марихуаны, гашиша и несколько таблеток MDMA.
Один из задержанных поляков временно арестован, а также арестовано его имущество на сумму 30 тысяч злотых (почти семь тысяч евро). Второму из граждан Польши предъявлены обвинения в хранении наркотиков. Украинец временно находится под домашним арестом.
Полиция не исключает причастность группы к более крупной групировке. Правоохранители прогнозируют продолжение арестов.
Ранее польская полиция задержала восемь человек, из которых шесть украинцев, за подпольное изготовление сигарет.
Напомним, что ранее украинец в Польше разгуливал по пляжу с ножом и пугал отдыхающих. Мужчина ходил по пляжу в окровавленной одежде. Полиция доставила его в изолятор.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet