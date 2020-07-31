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Кусок мяса “ожил” на разделочной доске и напугал соцсети

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В Сети набирает популярность видео, на котором кусок мяса начинает шевелиться на разделочной доске.

В сети набирает популярность новый ролик. На видео запечатлен кусок мяса, лежащий на разделочной доске, который внезапно начинает шевелиться.

Кадры опубликовал пользователь Twitter под ником Yo! Artist. Как рассказала автор, ее мать хотела приготовить мясо, однако оно начало пульсировать, в итоге женщина испугалась и передумала готовить ужин.

Многие пользователи социальной сети написали в комментариях, что их ужаснул этот ролик. Другие же отметили, что в этом ничего удивительного. Они объяснили, что "все дело в нервных окончаниях, которые некоторое время продолжают функционировать в свежем сыром мясе".

Видеоролик уже набрал более 14 тысяч перепостов и почти миллион просмотров.

Ранее британский исследовательский центр Vegan Liftz заявил, что ищет трех добровольцев-мясоедов,готовых поменять свои вкусовые пристрастия и месяц не употреблять мясные продукты. Вознаграждением за это будут две тысячи фунтов стерлингов.

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Теги: Мясо, twitter, соцсети
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Источник: korrespondent.net

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