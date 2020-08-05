Грузия отвергла свое причастие к взрыву в Ливане

Срок годности нитрат аммиака составляет около полугода, а хранение его более длительное время - представляет опасность, сообщили в Грузии.

В Грузии заявили, что перевозка и обработка селитры не входят в компетенцию экспортера

Агентство морского транспорта Грузии заявило, что оно не связано с трагическим взрывом в Бейруте, но в то же время подтвердило, что в 2013 году корабль из Батуми действительно перевозил нитрат аммония в Мозамбик, который впоследствии попал в Ливан в 2013 году. Об этом, в среду, 5 августа, сообщает РИА Новости.

Агентство отметило, что “нитрат аммиака - одна из основных экспортных продукций Грузии” и подтвердило, что данный груз был отправлен из Батуми в Мозамбик семь лет назад на сухогрузе Rhosus под флагом Молдовы.

“Порты в Грузии полностью соответствуют международным стандартам безопасности и регулярно проверяются, а перевозка грузов и технология их складирования - это компетенция принимающей страны, а не страны-экспортера”, - заявили в Грузии.

По словам представителей Агентства, только в этом году из порта Поти вывезено 52 тысячи 307 тонны нитрата аммиака, сказано в заявлении.

Также, в Агентстве подчеркнули, что причиной взрыва в бейрутском порту официальные лица назвали факты “грубого нарушения правил хранения нитрата аммония в большом количестве”.

На этой же позиции настаивает и заместитель директора АО Руставский азот Леван Бурдиладзе.

По его словам, аммиачная селитра, которая взорвалась в порту в Бейруте, была с большой долей вероятности произведена на руставском заводе Азот в Грузии. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

“Согласно информации, распространённой в социальных сетях и интернете, просроченный нитрат аммония в течение многих лет хранили, грубо нарушая меры безопасности. Особенно недопустимо хранить этот продукт в сырости, на территории порта. По неподтверждённой информации, там же недалеко производили фейерверки. Это то же самое, что разжечь огонь у цистерны с нефтью или газом”, - заявил Бурдиладзе.

По его словам, сейчас руставский Азот поставляет продукцию в десятки стран, в том числе в Марокко, Италию, Францию, Великобританию, Украину, страны Южной Америки.

Напомним, мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Погибли по меньшей мере 137 человек, еще более пяти тысяч получили ранения. Пострадало множество кварталов города.

Также, сообщалось, что ущерб, причиненный масштабным взрывом в порту Бейрута, может быть значительно больше объявленного ранее.

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