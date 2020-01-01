В Нью-Йорк будут пускать после проверки на COVID-19

Те, у кого будет выявлена коронавирусная инфекция, обязаны будут пройти 14-дневный карантин.

Пункты проверки на коронавирус будут созданы на въездах в Нью-Йорк

Власти Нью-Йорка создадут пункты проверки на всех въездах в город для выявления заболевших коронавирусом, заявил мэр города Билл де Блазио на встрече с журналистами.

"Мы не хотим наказывать людей. Мы лишь хотим, чтобы въезжающие в город соблюдали действующие у нас правила. Ситуация с коронавирусом не внушает оптимизма, и поэтому мы обязаны принимать необходимые меры", - заявил мэр.

По его словам, заболевшие будут обязаны пройти 14-дневный карантин. Нарушившие это правило подвергнутся штрафу в размере до десяти тысяч долларов.

Уточняется, что контроль за въездом в город через мосты, туннели, аэропорты и железнодорожные станции будут сотрудники аппарата шерифа. Они будут выборочно останавливать автотранспорт для проверки.

Также мониторить ситуацию будут сотрудники созданной по указанию мэра еще в апреле группы по тестированию и отслеживанию распространения коронавируса. Руководитель этой группы Тед Лонг отметил, что примерно каждый пятый новый случай коронавируса в городе выявляется у людей, прибывших из других штатов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 4,77 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 156,9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в мире выявили 255 тысяч заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на 55 тысяч больше, чем днем ранее.

Напомним, по данным ВОЗ, иммунитет к коронавирусу имеет 10% людей, что очень мало для появления коллективного иммунитета.

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