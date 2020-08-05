Армения ограничит показ российской ТВ-продукции

На данный момент в стране показывают российские Первый канал, РТР Планета, Россия. Культура и телеканал Мир.

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов, в том числе российских, в общественном мультиплексе. Об этом, в среду, 5 августа, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что закон “Об аудиовизуальных медиа” был принят национальным собранием Армении во втором и окончательном чтении 16 июля.

Согласно одному из его положений, зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии только на основании межгосударственного договора.

Руководитель отдела лицензирования Лианна Дохикян пояснила, что иностранные телеканалы сейчас имеют лицензии, которые будут действовать минимум до 20 января 2021 года.

“Если до этого будут заключены межгосударственные договоры, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров”, - пояснила она.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поставил под сомнение целесообразность запрета к показу ряда российских фильмов на территории Украины.

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