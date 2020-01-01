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В резиденцию Трампа проникли подростки с автоматом

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В настоящее время местная прокуратура решает, как поступить с подростками, которых с оружием схватили на территории резиденции.
Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США
Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США
Getty Images

Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом, в среду, 5 августа сообщает, Miami Herald со ссылкой на представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника.

По данным издания, инцидент произошел 31 июля.

"Трое 15-летних подростков при приближении полицейского бросились в бегство на автомобиле. Уходя от погони, они наткнулись на вторую патрульную машину, после покинули собственный автомобиль и перелезли через ограду поместью Трампа", - говорится в сообщении. 

Как сообщили в полиции, преднамеренно в здание, где живет американский лидер, подростки проникнуть не пытались, они лишь перелезли через забор, чтобы спрятаться и не представляли, где именно оказались.

По словам задержанных, обнаруженный у них в рюкзаке автомат им не принадлежит и был найден случайно.

Ранее в Израиле полицейские задержали 55 участников массовой акции протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. 

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Теги: США, подростки, полиция, Дональд Трамп, задержание, резиденция
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Источник: korrespondent.net

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