В соборе Святой Софии во время работы умер муэдзин

Скончавшийся в соборе муэдзин, был добровольцем, который призывал мусульман совершать намаз в Айя-Софии.

В Стамбуле, в превращенном в мечеть соборе Святой Софии, от сердечного приступа скончался муэдзин Осман Аслан, сообщила администрация губернатора города. Об этом, в среду, 5 августа, сообщает YeniSafak.

Мужчина перенес сердечный приступ прямо в мечети, когда вел экскурсию, в воскресенье, 2 августа, спустя несколько дней после того, как христианский собор Святой Софии был превращен в мечеть. Тем не менее, о его смерти стало известно лишь в среду, 5 августа.

“Мы выражаем соболезнования семье и родственникам муэдзина Османа Аслана, скончавшегося от сердечного приступа, который он перенес во время исполнения волонтерских обязанностей экскурсовода в мечети Айя-София”, – цитирует сообщение администрации издание.

Муэдзин в исламе - это служитель мечети, который призывает мусульман на обязательную молитву - намаз.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 годао превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

В превращенном в мечеть соборе 24 июля прошел первый после 1934 года пятничный намаз.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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