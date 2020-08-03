Авиапассажирам рассказали, как правильно драться на борту

В первую очередь, путешественникам порекомендовали "ответственно подходить к выбору противника" в замкнутом пространстве.

Авиапассажирам рассказали о правилах драк на борту во время пандемии pixabay.com

После потасовки туристов из-за медицинской маски на рейсе авиакомпании KLM журналисты De Speld решили дать рекомендации авиапассажирам на случай драки на борту самолета во время пандемии коронавируса. Об этом, в среду, 5 авгуса, пишет издание De Speld.

Изначально путешественникам порекомендовали "ответственно подходить к выбору противника", учитывая, что впоследствии они могут быть помещены на карантин все вместе.

Пассажирам, желающим вступить в бой, журналисты советуют тщательно вымыть руки и по возможности использовать в драке локти и применять окружающие предметы во избежание дополнительных контактов.

В завершении статьи отмечается и важность избегать укусов.

"Придется признать, что драки в самолетах совсем не те, что были до пандемии. Например, очень важно, чтобы вы не кусались", - пишет издание.

Авторы материала также предлагают взять контакты у других пассажиров, чтобы в случае положительного теста COVID-19, можно было их предупредить.

Напомним, в самолете авиакомпании KLM во время рейса на Ибицу началась драка после отказа двоих пассажиров надеть маски.

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