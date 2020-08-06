Facebook впервые удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал акаунт

Причиной стало одно и то же сообщение, в котором американский лидер утверждает, что дети практически неуязвимы для коронавируса. В штабе Трампа протестуют против действий соцсетей.

Администрация Facebook удалила сообщение президента США Дональда Трампа о коронавирусе за дезинформацию. Об этом сообщает Reuters.

Удаленный пост главы государства содержал фрагмент его интервью программе Fox & Friends телеканала Fox News, указано в сообщении. В ходе интервью Трамп заявил, что дети "почти неуязвимы" к COVID-19.

Администраторы соцсети считают, что это является дезинформацией о новой коронавирусной инфекции.

К слову, Twitter за тот же самый пост заблокировала акаунт Трампа.

В компании заявили, что аккаунт сможет возобновить свою работу, если удалит соответствующий твит.

"Твит является нарушением правил Twitter по дезинформации о COVID-19", - заявила пресс-секретарь Twitter Лиз Келли газете Washington Post.

В ответ представитель предвыборного штаба Трампа заявила, что соцсети предвзято относятся к главе государства.

"Сотрудник Twitter, которая объяснила, почему деятельность нашего аккаунта был приостановлена, также является бывшим пресс-секретарем сенатора Камалы Харрис. Еще один день, еще одно проявление вопиющего предвзятого отношения Кремниевой долины к этому президенту, где правила соблюдаются только в одном направлении", - заявила Кортни Барелла, заместитель пресс-секретаря кампании Трампа The Hill.

Она также подчеркнула, что социальные медиакомпании не являются арбитрами истины. По ее словам, президент лишь констатировал тот факт, что дети менее восприимчивы к коронавирусу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet