Число случаев COVID-19 в мире почти достигло 19 миллионов

За минувшие сутки в мире от коронавируса умерло 6 тысяч 838 человека. Лидерами по количеству больных остаются США, где насчитывается почти пять миллионов случаев.

По состоянию на утро четверга, 6 августа, в мире зафиксировано более 18,9 миллионов случаев коронавируса. Соответствующие данные указаны на сайте Worldometer.

Отмечается, что в целом заболели 18 млн. 976 тыс. человек. Из них 711 тыс. 220 - летальные, 12 млн. 165 тысяч человек выздоровели. Еще 1% или 65 тысячи 543 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

В течение минувших суток в мире от COVID-19 умерло 6 тысяч 838 человека.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (4 млн. 973 тыс.), Бразилия (2 млн. 862 тыс.) и Индия (1 млн. 963 тыс.).

За ночь было зарегистрировано 10 тыс. 861 новый случай, из них 6 тыс. 139 в Мексике и больше тысячи в Казахстане и Боливии.

Также с начала новых суток в мире вследствие пандемии коронавируса умерли 933 человека, наибольшее их количество приходится на Мексику - 829.

Напомним, накануне COVID-19 за сутки заразились четверть миллиона, а скончались более шести тысяч человек.

Напомним, по данным ВОЗ, иммунитет к коронавирусу имеет 10% людей, что очень мало для появления коллективного иммунитета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet