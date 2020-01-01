В Сети показали видео свадьбы в Бейруте во время взрыва

Невеста и жених не пострадали.

В Сети на YouTube-канале Global News разметили видео свадебной фотосессии, которая проходила 4 августа в Бейруте за несколько мгновений перед взрывом, унесшего десятки человеческих жизней.

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Счастливая ливанская невеста в красивом белоснежном платье позировала перед камерой на тихой безлюдной улочке, когда раздался очень громкий взрыв и пошла ударная волна. Самый радостный момент жизни девушки стал кошмаром.

К счастью, невеста не пострадала. Ее сразу отвели в укрытие. Жених тоже не пострадал.

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Видео показывает, как тихая мирная улочка вмиг покрылась пылью и обломками.

Напомним, что во вторник, 4 августа, в Бейруте (Ливан) прогремел огромной силы взрыв. В результате более 100 человек погибли. Полиция предполагает, что это взорвался аммоний, который хранился в порту в одном из ангаров. Причина взрыва устанавливается.