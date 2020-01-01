Госдеп признал РФ главной угрозой по дезинформации

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что власти России используют официальные правительственные каналы, государственные СМИ, прокси-ресурсы и соцсети для распространения дезинформации и фейков.

Госдепартамент CША назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды. Об этом говорится в распространенном специальном докладе Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды", передает в четверг, 6 августа, ТАСС.

"Центр глобального взаимодействия в структуре Госдепартамента занимается противодействием угроз со стороны злонамеренных игроков, использующих данные тактики (пропаганду и дезинформацию). Россия в этой сфере продолжает быть ведущей угрозой. Ведомство работает с другими министерствами и партнерами в мире в ответ на этот вызов", - говорится в тексте.

Отмечается, что центральной частью данных усилий является "разоблачение методов РФ", при этом "правительства союзников, гражданское сообщество и СМИ могут повысить коллективную устойчивость к пропаганде".

Также в докладе говорится, что "российская экосистема" заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей.

В Госдепе утверждают, что власти РФ ответственны за развитие подобных тактик и платформ как части подхода по использованию информации в качестве оружия.

В докладе также утверждается, что власти РФ вкладывают значительные ресурсы в свои пропагандистские каналы, разведструктуры для "проведения злонамеренной деятельности в киберпространстве".

В ЕС рассказали, кто распространяет фейки о коронавирусе

Напомним, весной Facebook и Twitter удалили сеть аккаунтов и страниц, связанных с Россией, через которые пытались оказать влияние на пользователей из США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet